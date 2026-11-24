غداً "يوم الصرخة".. إليكم خريطة التحرّكات على طرقات لبنان

عقد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في السيد بسام طليس مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الخطوات التصعيدية للتحرك يوم غد الأربعاء في 25/11/2026 ولتحديد مواقع التجمعات وخطوط سير المسيرات على امتداد الأراضي . ومما جاء في المؤتمر الصحفي:

قال طليس: مع تلاوة النشيد الوطني بدأنا لنؤكد للقاصي والداني أنّ قطاع النقل البري يشمل كل اللبنانيين ونقول:

أولاً: هذا التحرك أجبرتنا عليه الحكومة وليس موجهاً ضد الناس ولا أي أحد من المقامات. الموضوع تطبيق القانون. نحن مع تطبيق القانون، لا بل نطالب من هم في مواقع المسؤولية لتحمل مسؤولياتهم.



ثانياً: قطاع النقل البري موحّد ولا يجرؤ أحد على التمييز بين المناطق والطوائف. ولن نردّ على ما يدسّ فكلها محاولات للإساءة، وهذا القطاع شفاف وواضح لكل الناس. حبذا لو هذه الحكومة والتي سبقتها قامت بتطبيق القانون وما تمّ الإتفاق عليه. نحن نعلم أنّ البلد لا يحتمل الكثير ولا بد أن نقول أنّ تحرك الغد هو البداية ولن يكون هناك قطع للطرقات. نحن نتظاهر ونعتصم وبالتالي المسيرات والتجمعات هي شرعية، عمومية، تبدأ بسيارات التاكسي وتنتهي بالنقل الخارجي. نعتذر سلفاً من المواطنين ومن طلاب المدارس والمعلمين والموظفين ومن كل من لديه عمل غداً. إننا اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً وحتى إعلان رفع التحرك من خلال مؤتمر صحفي يعقد في التجمع في ساحتي رياض الصلح والشهداء في وسط . لسنا قطاع طرق ولكن بالتأكيد سيكون هناك إعاقة للحركة بسبب كثافة السيارات، والشاحنات، والباصات، والصهاريج.



تابع طليس، أؤكد أنّ قطاع النقل منقسم الى اثنين: قطاع النقل المشترك العام والقطاع العمومي الشرعي. وأنا أؤكد أننا لسنا ضد النقل المشترك العام بل بالعكس، فهو ملك للدولة. وهنا أشكر كل الزملاء التعامل فيما بينهم وبين النقل المشترك. ولن نقبل بعد بأقل من خطة وطنية شاملة. هذا القطاع يمثل 54 ألف عائلة وهو الشريان الحيوي للإقتصاد اللبناني.



وأضاف طليس:

• كلامنا للحكومة واضح، نريد تطبيق القانون.

• من يرغب بالعمل بقطاع النقل البري عليه أن يكون لديه نمرة شرعية قانونية ولكن السيارات الخصوصية والمزورة والدراجات النارية والتوك والتوك وكل الوسائل التي تخالف القانون لن نقبل بها على الإطلاق.

• أتوجه بالشكر والتحية لسعادة مدير عام وكل الرتباء والضباط والأفراد والعناصر على الحملة التي قاموا بها مؤخراً.

• أريد أن أقول لبعض الأقلام ولمن يكتب على مواقع التواصل الإجتماعي: «لا يعنينا ونحن مستمرون بالدفاع عن من نمثل.

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ودعا طليس سائقي سيارات النقل العمومية من الأشقاء السوريين التوقف عن العمل غداً.



لذلك، وبناءً على كل ما تقدم، أعلن غداً يوم صرخة ولو لم يكن السائقين موجوعين، لا يصرخوا ويرفعوا الصوت. لقد أصبحنا موظفين على محطات الوقود السائق يأتي بالحد الأدنى من لقمة العيش لأولاده ولا يكفيه مدخوله سوى لتعبئة سياراته بالوقود.



تعداد المناطق:



تنفيذاً لقرار اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بتنفيذ الإضراب العام والتحرك والاعتصام والمسيرات على جميع الأراضي يوم الأربعاء في 25/11/2026،



تعلن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برنامج التحرك الذي يبدأ الساعة السادسة صباحاً من يوم الأربعاء 25/11/2026 وحتى الساعة 12.00 ظهراً وهو على الشكل التالي:



بيروت الكبرى:

• مستديرة الدورة.

• مستديرة السفارة الكويتية.

• تقاطع الكولا.

• مستديرة خلدة – عرمون.

• ساحة الشهداء – وسط بيروت.

• مستديرة الكفاءات – الحدث.

ومنها تنطلق المسيرات السيارة «سيارات سياحية – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج – موزعي محروقات – موزعي غاز) الساعة 9.30 صباحاً باتجاه التجمع الرئيسي في ساحة رياض الصلح – ساحة الشهداء.



جبل :

• مستديرة .

• مدخل مدينة جبيل – الأوتوستراد.

• الصفرا – تنطلق المسيرة باتجاه سراي جونيه.





محافظتي الجنوب والنبطية:

• صيدا:

• مدخل صيدا الجنوبي المدينة الرياضية – الأتوستراد البحري

• ساحة النجمة.



:

• طرابلس – التل – ساحة جمال عبد الناصر.

• مدخل طرابلس .

• مدخل طرابلس الجنوبي

• مستديرة العبدة – عكار

• وادي خالد

• البداوي

• البالما



البقاع:

• مدخل بعلبك الجنوبي – دورس - ميدان التحرير.

• شتورة – ساحة شتورة.

• مجدل عنجر مفرق راشيا.

• أتوستراد زحلة – شتورة – بعلبك – دوار المنارة.



على أن يُترك للنقابات في المحافظات تحديد المواقع الإضافية التي تراها مناسبة.

وكل ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وترك مسارب للسيارات المدنية لأننا لسنا قطاع طرق.



مع التأكيد على أنّ هذا التحرك سلمي وموجّه الى الدولة من أجل تطبيق القانون وتنفيذ القرارات المتفق عليها وليس ضد الناس.



على أن يُعلن عن موعد الخطوة التالية خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم غد الأربعاء في 25/11/2026 الساعة 10.30 صباحاً من ساحة رياض الصلح.



اتحادات ونقابات قطاع النقل البري

في لبنان