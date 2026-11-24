أشار مصدر دبلوماسي أوروبي لصحيفة الديار، بأن "الصيغة التي يطرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري للجنوب اللبناني، تمثل مقاربة متكاملة لحفظ المصالح اللبنانية من وجهة نظره. وترتكز رؤية الرئيس بري على ضرورة الإبقاء على وجود قوة دولية تعمل حصراً تحت مظلة القرار 1701، بحيث تدفع باتجاه تكريس هذا القرار والالتزام الفعلي بتطبيق بنوده كافة، لا سيما ما يتعلق بترتيبات الوضع في الجنوب، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ومعالجة ملف السلاح ضمن الأطر المتفق عليها. كما يشدد طرح بري على رفض استقدام قوات متعددة الجنسيات خارج إطار الأمم المتحدة، ويعترض بشدة على فكرة دمج اتفاق الإطار داخل القرار 1701، انطلاقاً من قناعة مفادها أن هذا الاتفاق يفتقر إلى نص صريح وواضح يلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وينطوي على بنود أمنية غامضة بين الجانبين، مؤكداً أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتماد اتفاق الإطار كمرجعية ناظمة للعلاقة أو للوضع الميداني في لبنان".

