"في إطار جهودها المستمرة لحماية الصحة العامة وتعزيز الرقابة على الغذاء، ونتيجة المتابعة والرصد للمخالفات التي تهدّد السلامة الصحية للمواطنين، أوقفت دورية من مديرية الإقليمية – مكتب وحاصبيا، بتاريخ 24/11/2026، اللبنانيَّين (خ. س.) و(ع. ظ.)، لإقدامهما على توزيع اللحوم على عدد من الملاحم في منطقتَي مرجعيون وحاصبيا، بواسطة سيارة غير مجهّزة للتبريد، ومن دون مراعاة الشروط والمعايير الصحية المعتمدة لنقل المواد الغذائية.

وبناءً على إشارة التمييزي، القاضي محمد صعب، أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وضُبطت السيارة المستخدمة في عملية التوزيع، إلى جانب نحو 250 كيلوغراماً من اللحوم التي كانت محمّلة بداخلها.

وتؤكد استمرار جهودها الرقابية وملاحقة المخالفات التي من شأنها تعريض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

=== و.خ