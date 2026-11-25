قال مسؤول رفيع لصحيفة الجمهورية، بأن "لا أحد يحسدنا على الوضع في لبنان، فهو لم يشهد في تاريخه انقسامات كما يشهد في هذه الفترة، حتى الخصومات الظرفية والموقتة والاختلاف، مع الأسف هناك مَن يتعمّد بإصرار فظيع على تحويلها إلى عداوات دائمة".
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن "وحدات من الجيش الإسرائيلي استخدمت أشخاصاً دروعاً بشرية خلال عملياتها في جنوب لبنان، وأن رجلاً قُتل بانفجار في إحدى هذه الحوادث. وجاء الكشف فيما يحقق الجيش في 16 حالة على الأقل يُشتبه فيها باستخدام فلسطينيين دروعاً بشرية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، من دون إحالة أي جندي أو ضابط إلى المحاكمة".
أفادت صحيفة الديار، بأن "الزخم الذي رافق مطالبة حزب القوات اللبنانية بإحالة ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، تراجع، ولم يعد هذا الملف يتصدر أولويات مجلس الوزراء، الأمر الذي يمهد لعودة وزراء "القوات" إلى المشاركة في الجلسات الحكومية في أقرب فرصة. ويُشار في هذا الإطار إلى أن وزير الطاقة جو صدي كان قد شارك في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لبحث أوضاع مؤسسة كهرباء لبنان وآليات تحصيل مستحقاتها المالية من سائر المؤسسات".