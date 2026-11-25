وأشار الحوت إلى أنّ "الشركة تملك الطائرات الثماني، وأنّ بعضها على الوصول إلى وكندا، فيما يمكن لطائرات أخرى الوصول إلى أفريقيا، ما يعزّز حضور الشركة على هذه الخطوط وموقعها بين شركات الطيران".

كما أطلع الحوت على كثافة الحجوزات للرحلات إلى خلال عطلة الأعياد المقبلة، ما يبشّر بموسم واعد.

وهنّأ الرئيس عون الحوت على إنجازات الشركة، منوّهاً بجهود إدارتها وطيّاريها والعاملين فيها، ومشيداً بسمعتها العالمية ودورها في رفع اسم عالياً.