حشرات وبعر فئران داخل معامل أجبان في النبطية.. والصحة تتحرك!

في إطار الجولات الرقابية التي تنفذها في جال مراقبو الوزارة بتوجيه وحضور رئيس مصلحة الصحة في محيدلي وبالتنسيق مع طبيب على عدد من معامل الأجبان والألبان حيث جرى تسطير محاضر ضبط بحق عدد منها لمخالفتها شروط النظافة والسلامة العامة ووجود حشرات وبعر فئران.



وقد أسفرت الجولة عن إتلاف نحو 100 كيلوغرام من الجبنة بعد ضبط حشرات بداخلها وقوالب جبنه متعفنه إضافة إلى إتلاف نحو 625 كيلوغراماً من النشاء المنتهي الصلاحية.

كما كشفت الجولة عن وجود تلاعب في تواريخ الإنتاج في مخالفات تشكل خطراً على الغذاء وصحة المواطنين.



وتأتي هذه الجولات في إطار حرص على حماية الغذائية للمواطنين والتشدد في تطبيق المعايير الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون أي تهاون مع كل من يعرّض صحة المواطنين للخطر.