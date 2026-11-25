الأمن العام اللبناني يتسلّم 13 موقوفاً إسلامياً مشمولين بالعفو العام



بدأت الجهات المعنية، ، إجراءات تسليم 13 موقوفاً إسلامياً إلى بعد شمولهم بالعفو العام. ويُذكر أن 8 من المفرج عنهم أمضوا ما يقارب عشرين عاماً في سجن - مبنى "ب" قبل الإفراج عنهم.