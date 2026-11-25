مذكرات توقيف وبلاغات بحث وتحرٍ.. آخر التطورات القضائية في ملف خلية البترون

أفادت معلومات "الجديد" بأنّ قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أصدرت مذكّرات توقيف وجاهية بحقّ أعضاء الخلية الأمنية التابعة لـ"حزب الله" التي أوقف عناصرها الخمسة في جرود بشري، في حضور وكيل الدفاع عنهم المحامي معن الأسعد.



وقد دامت الجلسة ست ساعات، بعدها أصدرت القاضي أبو مذكرات التوقيف وطلبت من الأدلة الجنائية إيداعها التقرير لمقارنة الخطوط بين الخطوط التي ضبطت على الخرائط والمستندات التي وجدت مع الموقوفين وبين خط يدهم إذا كانوا هم من أعدوا هذه الخرائط والمعلومات.

