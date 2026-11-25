واعتبر الحزب أن ما تضمنته الاتهامات من مزاعم بشأن تكليفات أو تمويل أو اتصالات أو مخططات على الأراضي لا أساس له من الصحة، مشدداً على رفضه واستنكاره لهذه الادعاءات.

ودعا البيان السلطات الأردنية إلى التنبه من خطورة الانجرار وراء ما وصفه بالحملات الممنهجة التي تستهدف تشويه صورة ومقاومته، ومحاولات تقديمه للرأي العام على أنه يسعى إلى تهديد والإضرار بأمنها واستقرارها.

وأكد حزب الله أن هذه الحملات، بحسب البيان، لن تنجح في تغيير صورته في وجدان الشعوب أو حجب مواقفه تجاه مواجهة والوقوف إلى جانب وشعبها، ولا سيما ، في ظل ما وصفه بتخلي الكثيرين عنها.