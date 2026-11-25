واعتبر الحزب أن ما تضمنته الاتهامات من مزاعم بشأن تكليفات أو تمويل أو اتصالات أو مخططات أمنية على الأراضي الأردنية لا أساس له من الصحة، مشدداً على رفضه واستنكاره لهذه الادعاءات.
ودعا البيان السلطات الأردنية إلى التنبه من خطورة الانجرار وراء ما وصفه بالحملات الممنهجة التي تستهدف تشويه صورة حزب الله ومقاومته، ومحاولات تقديمه للرأي العام العربي على أنه يسعى إلى تهديد الدول العربية والإضرار بأمنها واستقرارها.
وأكد حزب الله أن هذه الحملات، بحسب البيان، لن تنجح في تغيير صورته في وجدان الشعوب العربية أو حجب مواقفه تجاه مواجهة إسرائيل والوقوف إلى جانب فلسطين وشعبها، ولا سيما قطاع غزة، في ظل ما وصفه بتخلي الكثيرين عنها.
قال مسؤول رفيع لصحيفة الجمهورية، بأن "لا أحد يحسدنا على الوضع في لبنان، فهو لم يشهد في تاريخه انقسامات كما يشهد في هذه الفترة، حتى الخصومات الظرفية والموقتة والاختلاف، مع الأسف هناك مَن يتعمّد بإصرار فظيع على تحويلها إلى عداوات دائمة".
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن "وحدات من الجيش الإسرائيلي استخدمت أشخاصاً دروعاً بشرية خلال عملياتها في جنوب لبنان، وأن رجلاً قُتل بانفجار في إحدى هذه الحوادث. وجاء الكشف فيما يحقق الجيش في 16 حالة على الأقل يُشتبه فيها باستخدام فلسطينيين دروعاً بشرية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، من دون إحالة أي جندي أو ضابط إلى المحاكمة".
أفادت صحيفة الديار، بأن "الزخم الذي رافق مطالبة حزب القوات اللبنانية بإحالة ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، تراجع، ولم يعد هذا الملف يتصدر أولويات مجلس الوزراء، الأمر الذي يمهد لعودة وزراء "القوات" إلى المشاركة في الجلسات الحكومية في أقرب فرصة. ويُشار في هذا الإطار إلى أن وزير الطاقة جو صدي كان قد شارك في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لبحث أوضاع مؤسسة كهرباء لبنان وآليات تحصيل مستحقاتها المالية من سائر المؤسسات".