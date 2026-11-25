قال مسؤول رفيع لصحيفة الجمهورية، بأن "لا أحد يحسدنا على الوضع في لبنان، فهو لم يشهد في تاريخه انقسامات كما يشهد في هذه الفترة، حتى الخصومات الظرفية والموقتة والاختلاف، مع الأسف هناك مَن يتعمّد بإصرار فظيع على تحويلها إلى عداوات دائمة".

