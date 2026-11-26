وبحسب الصحيفة، زار والتز جنوب لبنان ومقرّ قيادة "اليونيفيل" قبيل مشاورات مجلس الأمن، واطّلع ميدانياً على طبيعة عمل القوة الدولية، بما في ذلك مواكبتها القوافل الإنسانية.
ونقلت "النهار" عن مصادر أممية أن والتز أبدى، خلال محادثاته مع قائد "اليونيفيل"، تفهّماً للأوضاع الميدانية في الجنوب، واهتماماً بالجانب الإنساني وبأهمية دعم الأهالي.
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 26 /11 /2026، وأثناء مرور دورية من الجيش في بلدة الكنيسة – بعلبك لملاحقة المخلين بالأمن، أطلق 3 أشخاص النار من داخل سيارة على عناصر الدورية، فردّوا بالمثل ما أدّى إلى إصابة امرأة كانت برفقتهم، نُقلت إلى أحد المستشفيات للمعالجة. نتيجة ذلك، أُوقف المواطنون الثلاثة (م.ح.) و(ر.ح.) و(خ.ز.)، وهم من أخطر المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات وإطلاق النار