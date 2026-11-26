وبحسب الصحيفة، زار والتز ومقرّ قيادة "اليونيفيل" قبيل مشاورات ، واطّلع ميدانياً على طبيعة عمل ، بما في ذلك مواكبتها القوافل الإنسانية.

ونقلت "النهار" عن مصادر أممية أن والتز أبدى، خلال محادثاته مع قائد "اليونيفيل"، تفهّماً للأوضاع الميدانية في الجنوب، واهتماماً بالجانب الإنساني وبأهمية دعم الأهالي.