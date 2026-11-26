سيادة رئيس جمهورية
مصر العربية عبد الفتاح
السياسي المحترم.
ببالغ مشاعر الحزن والأسى تلقينا نبأ الحادث الأليم والمروع في محافظة الجيزة والذي تسبب بسقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.
وأضاف بري: انني وبإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي إذ نشاطركم وذوي الضحايا والشعب المصري الشقيق أسمى آيات العزاء والمواساة، سائلين الله سبحانه وتعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يلهمكم وذويهم عظيم الصبر والسلوان ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى جمهورية مصر العربية بدوام الأمن والأمان والإستقرار، إنه سميع مجيب.
وللغاية نفسها أبرق بري معزياً نظيره رئيس مجلس النواب
المصري المستشار هشام بدوي.