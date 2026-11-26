صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

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بتاريخ 26 /11 /2026، وأثناء مرور دورية من الجيش في بلدة الكنيسة – بعلبك لملاحقة المخلين بالأمن، أطلق 3 أشخاص النار من داخل سيارة على عناصر الدورية، فردّوا بالمثل ما أدّى إلى إصابة امرأة كانت برفقتهم، نُقلت إلى أحد المستشفيات للمعالجة. نتيجة ذلك، أُوقف المواطنون الثلاثة (م.ح.) و(ر.ح.) و(خ.ز.)، وهم من أخطر المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات وإطلاق النار