عن الصيغة الجديدة لليونيفيل والمقترح الفرنسي.. بيان لـ "حركة أمل" ​

في ضوء اقتراب انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية العاملة في "اليونيفيل"، وما يجري تداوله من مشاريع وصيغ بديلة لمهمتها، لا سيما مسودة المشروع الفرنسي المطروحة للنقاش في الدولي، تؤكد حركة أمل ما يلي:

أولاً: تمسّك الحركة باستمرار وجود قوات اليونيفيل في ، وبالقرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما القرار ١٧٠١ بكامل مندرجاته، وتقديرها لمسيرة التعاون التي أرساها أبناء الجنوب مع هذه منذ العام ١٩٧٨، والتي شكّلت نموذجاً للتعاون بين المجتمع المحلي والأمم المتحدة، رغم كل الظروف والتحديات التي شهدها الجنوب اللبناني.



ثانياً: رفض إدراج أي اتفاق أو تفاهم جديد على نص القرار ١٧٠١ واتفاق وقف الأعمال العدائية بتاريخ 27/11/2024، في أي قرار أو تفويض أممي جديد.



ثالثاً: إنّ ما يُطرح حول إنشاء قوة متعددة الجنسيات في إطار تحالف أمني دولي، خارج بنية قوات وقيادتها وعلمها، يثير إشكالات جوهرية تتصل بالسيادة والمرجعية القانونية والصلاحيات وقواعد الاشتباك وآليات القيادة، وهو أمر لا يمكن القبول به بديلاً عن قوات الأمم المتحدة ومهمتها المحددة بموجب القرارات الدولية.



رابعاً: إنّ ترحيب الحركة المبدئي بمهمة الدعم الأوروبية الهادفة إلى تعزيز قدرات ، والتي لا يزال مشروع الاتفاقية المتعلقة بها موضع نقاش في ، ينطلق من أهمية دعم المؤسسة العسكرية وتمكينها من أداء مسؤولياتها الوطنية.



وتؤكد الحركة ضرورة الفصل الكامل بين هذه المهمة وأي مشروع جديد، سواء لجهة المرجعية أو طبيعة الدور، وعدم تحويل مهمة الدعم الأوروبية إلى جزء من منظومة عملياتية أوسع.



إنّ حركة أمل، إذ تؤكد حرصها على تعزيز سلطة الدولة وسيادتها، ودعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، تشدّد على أنّ الأولوية التي ينبغي أن تحكم أي نقاش دولي بشأن الوضع في ، هي إلزام بالتنفيذ الكامل للقرار ١٧٠١، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية.