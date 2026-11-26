"بارود حربي شديد الخطورة".. توقيف مطلوبين من المتن إلى عكار (صور)

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بتاريخ 25 /11 /2026، دهمت وحدة من الجيش معملًا لتصنيع خرطوش الصيد في بلدة بخشتيه – ، وضبطت داخله 16 برميلًا من البارود الحربي الشديد الخطورة، وأوقفت السوريين (ر.ع.) و(ط.ع.) و(ه.ع.)، وضبطت أسلحة حربية وأعتدة عسكرية.

تجرى المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في منطقة سد – ، وأوقفت المواطنَين (ع.ز.) وشقيقه (م.ز.) لإقدامهما على إطلاق النار بتواريخ مختلفة، وضبطت كمية من المخدرات وسلاحًا حربيًّا.

كذلك أوقفت وحدات من الجيش في منطقة العبودية – ، وعند حاجزَي شدرا – عكار والمدفون – ، 57 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي بطريقة غير شرعية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.