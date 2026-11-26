سلام يغرس شجرة زيتون.. ورسالة صمود في وجه الاعتداءات الإسرائيلية

غرس رئيس الحكومة نواف سلام شجرة زيتون لمناسبة اليوم العالمي لشجرة الزيتون، الذي أقرّته اليونسكو بمبادرة مشتركة من لبنان وتونس عام 2019 مؤكداً المكانة الخاصة التي تحتلّها هذه الشجرة في ذاكرة اللبنانيين ووجدانهم.



وأشار سلام إلى أنّ لبنان يحتضن بعض أقدم أشجار الزيتون في العالم التي تشكّل ثروة وطنية ومصدر رزق لآلاف العائلات لافتاً إلى أنّ نحو 254 ألف شجرة زيتون تضرّرت جراء الحرائق الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية.



وأكد أنّ "زيتوننا سيبقى رمزاً للصمود والتجذّر في الأرض وغرسه سيبقى وعداً بالوفاء لهذه الأرض وأهلها، وإيماناً منا بالسلام والحياة".