كما تناول الاجتماع الإنفاق الدفاعي والاستثمار في الصناعية الدفاعية سواء في أو في مختلف دول حلف الناتو.

وأوضح أنّه أطلع الحلف على التقدّم الهائل الذي تحرزه شركات الصناعات الدفاعية الأميركية في أكثر من 20 منشأة قيد الإنشاء حالياً، مشيراً إلى أنّ هذه الشركات تركّز على تصنيع منظومات "باتريوت" و"ثاد" وصواريخ «توماهوك»، فضلاً عن العديد من الأسلحة الهجومية والدفاعية الجديدة التي لم يطّلع عليها الجمهور أو الدول الأخرى حتى الآن.

وأكد ترامب أنّ الولايات المتحدة لم يسبق لها أن أنتجت هذا الكمّ من المعدات العسكرية والذخائر كما تفعل حالياً، مضيفاً أنّ مخازنها ستمتلئ قريباً، وعندها سيستفيد حلفاؤها وشركاؤها في مختلف أنحاء بشكل كبير.