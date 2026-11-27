عن كلام بري.. ماذا قال نائب "حزب الله"؟

شدد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي عمّار على أننا "إن كنّا سكتنا ونسكت في مثل هذه الأيام عن البعض في ، فهذا لا يعبّر عن ضعف أو وهن، وإنما يعبّر عن استشرافنا لمصلحة لبنان، لأن يريد الإيقاع بلبنان والإباء والسيادة والحرية، من داخله، وعمل يعمل جاهدًا من أجل ذلك، كما أن هناك من يتواطئ معه من سلطة الضوء والصوت بعض الإعلام المأجور في هذا البلد، للإيقاع بين المقاومة والجيش اللبناني، ولكنهم خسئوا، فلن يستطيعوا استدراجنا ولا استدراج الجيش إلى موقعة يريدها العدو الإسرائيلي لحساباته"



وخلال حفل تأبيني، أشار النائب عمّار إلى أن "بعض من في السلطة أو بعض ، يحاولون الإيقاع بنا في فخ اليأس والقنوط والإحباط، ولكنهم خسئوا، فلن نقع في هذا الفخ، ولن يستطيعوا النيل من صلابتنا وسيادتنا على الموقف، مشدداً على ضرورة أن نكون في أعلى درجات الجهوزية، وعلى أتم الاستعداد لمواجهة ، لا سيما وأننا لا نعلم متى تنضج الحماقة في رأس هذا العدو ويرى فينا وهنًا يتوقّعه أو تدفعه إليه الأميركية لحسابات سياسية متعلقة بحجم التحولات الدولية والإقليمية وارتداداتها على الداخل اللبناني، ليحاول المساس بوجودنا وحضورنا".



وشدد على أن "المرحلة تستدعي منّا أعلى درجات بين أهلنا ومجتمعنا، وهذا ما سمعناه في الزيارة من دولة الرئيس ، حيث كانت له جملة راقية قال فيها "يجب أن لا نتعامل مع بعضنا من الآن وصاعدًا على أننا فريقين، بل كفريق واحد"، ونحن نؤكد على ضرورة أن نكون فريقًا واحدًا، لأن العدو الذي يستهدفنا، لا يفرّق بين هذا الحزب وهذه الحركة وهذا الشخص وذاك".



وختم : "نعلم جميعاً أن الوضع السياسي متأزم، وهذا يؤدي إلى تأزّم في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية وغير ذلك، لذا نحن مطالبون أن نتضامن مع بعضنا البعض، وأن نتكافل لبعضنا البعض، وأن يتعاون بعضنا مع بعض لتجاوز المرحلة".