وخلال حفل تأبيني، أشار النائب عمّار إلى أن "بعض من في السلطة أو بعض وسائل الإعلام
، يحاولون الإيقاع بنا في فخ اليأس والقنوط والإحباط، ولكنهم خسئوا، فلن نقع في هذا الفخ، ولن يستطيعوا النيل من صلابتنا وسيادتنا على الموقف، مشدداً على ضرورة أن نكون في أعلى درجات الجهوزية، وعلى أتم الاستعداد لمواجهة العدو الإسرائيلي
، لا سيما وأننا لا نعلم متى تنضج الحماقة في رأس هذا العدو ويرى فينا وهنًا يتوقّعه أو تدفعه إليه الولايات المتحدة
الأميركية لحسابات سياسية متعلقة بحجم التحولات الدولية والإقليمية وارتداداتها على الداخل اللبناني، ليحاول المساس بوجودنا وحضورنا".
وشدد على أن "المرحلة تستدعي منّا أعلى درجات الوحدة
بين أهلنا ومجتمعنا، وهذا ما سمعناه في الزيارة الأخيرة
من دولة الرئيس نبيه بري
، حيث كانت له جملة راقية قال فيها "يجب أن لا نتعامل مع بعضنا من الآن وصاعدًا على أننا فريقين، بل كفريق واحد"، ونحن نؤكد على ضرورة أن نكون فريقًا واحدًا، لأن العدو الذي يستهدفنا، لا يفرّق بين هذا الحزب وهذه الحركة وهذا الشخص وذاك".
وختم : "نعلم جميعاً أن الوضع السياسي متأزم، وهذا يؤدي إلى تأزّم في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية وغير ذلك، لذا نحن مطالبون أن نتضامن مع بعضنا البعض، وأن نتكافل لبعضنا البعض، وأن يتعاون بعضنا مع بعض لتجاوز المرحلة".