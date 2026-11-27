تقديراً لاستراتيجيته في مواجهة الأزمات.. تكريم مرفأ بيروت في مالطا

كرّم اتحاد موانئ (MEDPorts)، بالتعاون مع من أجل المتوسط (Union for the Mediterranean)، مرفأ مساء الخميس 26 تشرين الثاني 2026 في مالطا، عن "أفضل استراتيجية للاستجابة للأزمات واستمرارية العمليات"، ضمن جوائز MEDPorts لعام 2026. وتسلّم مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي درع التكريم الخاص المرفأ.



وفي كلمته، اعتبر النفّي أن هذا العام كان مميزاً لمرفأ ، موضحاً أن نيل درع التكريم يعكس قدرته، رغم كل التحديات التي واجهها، على تخطّي إدارة الأزمات نحو الانطلاقة الفعلية والتطوير وتنفيذ المشاريع الكبرى.

وأشاد بالعاملين الذين، بعد أن صمدوا في أعقاب انفجار الرابع من آب 2020، أثبتوا مرة ، هذا العام تفانيهم الاستثنائي، وحولوا التحديات إلى إنجازات ملموسة أبقت هذا المرفق الحيوي شرياناً أساسياً وصمام أمان للبنان. وختم بالقول: "إن هذا التكريم يعود إليهم"، ناقلاً شكرهم على تقدير جهودهم وتضحياتهم.



وجاء التكريم على هامش المؤتمر والمعرض البحري الدولي "Maritime World Malta Show 2026"، الذي استضافته فاليتا بين 25 و27 تشرين الثاني، وشارك فيه النفّي في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز القدرة على الصمود في بيئة بحرية متقلّبة"، تناولت التحديات التي يواجهها قطاع النقل البحري وسبل تعزيز قدرة المرافئ على التعامل مع الاضطرابات والحفاظ على استمرارية عملياتها.