"اليونيفيل" بين سلام ووفد نيابي.. ضرورة استمرار مهامها بعد نهاية 2026

استقبل رئيس الحكومة وفداً من المبادرة النيابية للحفاظ على قوات "اليونيفيل" في الجنوب، ضمّ النواب: هاشم، وعدنان طرابلسي، ونجاة عون، وفراس حمدان، وبلال الحشيمي، وهاغوب ترزيان، وملحم خلف.





بعد اللقاء، أوضح النائب ملحم خلف أنه "استكمالاً للمبادرة النيابية للحفاظ على المظلة الأممية في ، ومتابعةً للمرحلتين السابقتين اللتين شهدتا تأكيداً من 86 نائباً على إبقاء اليونيفيل في الجنوب اللبناني، التقينا بدولة الرئيس ، وكان هناك نقاش مستفيض حول كيفية دعم موقف من هذا الأمر، ولا سيّما التوجّه بشكل أساسي نحو الحفاظ على هذه المظلة الأممية الحمائية للبنان.



وأضاف: "أعتقد أننا نستطيع القول إننا خرجنا من عند دولته بتأكيد على ضرورة استمرار اليونيفيل في أداء مهامها بعد نهاية هذه السنة، أي استمرار مهام اليونيفيل بعد 31 الأول 2026، وأن تكون هذه الفترة الممتدة لستة أشهر فترةً تقوم خلالها اليونيفيل بمهامها من دون أي انتقاص."



وأشار: "هذا ما نستطيع قوله اليوم، ونحن، في إطار هذا العمل، سيكون لنا موقف نيابي جامع من خلال مواقف أخرى وخطوات سيُعلن عنها".