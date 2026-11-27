أفادت معلومات "الجديد" بأنّ قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان حدّدت الثلاثاء المقبل، الأول من كانون الأول، موعداً لاستجواب ثلاثة قياديين إضافيين في حزب الله، في إطار التحقيقات في ملف الشبان الخمسة الموقوفين في جرود البترون وبشرّي.



