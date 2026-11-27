تعرض لاعب كرة السلة علي حيدر الى حادث سير مروع الآن في منطقة المنصورية وهو على دراجته. https://t.co/plHsNPs61F— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) November 27, 2026
تعرض لاعب كرة السلة علي حيدر الى حادث سير مروع الآن في منطقة المنصورية وهو على دراجته. https://t.co/plHsNPs61F
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:
أفادت معلومات "الجديد" بأنّ قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان حدّدت الثلاثاء المقبل، الأول من كانون الأول، موعداً لاستجواب ثلاثة قياديين إضافيين في حزب الله، في إطار التحقيقات في ملف الشبان الخمسة الموقوفين في جرود البترون وبشرّي.