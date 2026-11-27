في البقاع.. مداهمات وتوقيفات بالجملة!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وتوقيف المطلوبين في كل المناطق اللّبنانيّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، أوقفت دوريّات مفرزة استقصاء في وحدة ، بتواريخٍ مختلفة، عدّة أشخاص مشتبه فيهم ومطلوبين للقضاء، وفقًا للآتي:



1- بتاريخ 8-11-2026، وفي محلّة مكسة – شتورا، أوقف المدعو:



ع. ه. (مواليد عام 1986، لبناني)



على متن آلية نوع “توك توك”، بحقّه عدّة ملاحقات قضائيّة، أبرزها: خلاصة حكم بجرمَي سرقة وسلب، مذكرتا إلقاء قبض بجرم سلب بقوّة السلاح، بلاغ بحث وتحرّ بجرم المخدّرات، مذكرة توقيف بجرم مخدّرات.



وضُبط في حوزته حقيبة بداخلها كميّة من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع، موزّعة داخل أكياس نايلون شفّافة وعبوات بلاستيكية صغيرة، ومعدّة للتّرويج.



2- وفي بلدة أوقف المدعو: ع. ش. (مواليد 1992، لبناني)



بحقّه بلاغ بحث وتحرّ بجرم مخدّرات، وضبط بحوزته حقيبة ظهر بداخلها كميّة من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع مقسّمة ومعدّة للتّرويج.



3- في بلدة حوش الأمراء، أوقف المدعو: ف. ع. (مواليد 1992، لبناني)



بحقّه مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات، وضُبط في حوزته كميّة من المخدّرات.



4- بتاريخ 10-11-2026، وفي بلدة بيادر العدس، أوقف المدعو: إ. ج. (مواليد عام 1992، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم السرقة.



5- بتاريخ 20-11-2026 وفي بلدة ، أوقف المدعو:



ش. ز. (مواليد 1998، لبناني)، بحقّه عدّة مذكّرات توقيف بجرم مخدّرات وتجارة أسلحة.



بتفتيشه ضبط بحوزته كمّية من حشيشة الكيف.



6- بتاريخ 20-11-2026، وفي بلدة ، أوقف المدعو: ع. س. (مواليد عام 1968، لبناني)



وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتَي توقيف بجرمَي اغتصاب وسرقة.



7- بتاريخ 26-11-2026 وفي بلدة سعدنايل، أوقف المدعو: م. ق. (مواليد 1985، لبناني)



بحقّه خلاصات أحكام ومذكّرات توقيف بجرم إطلاق نار من سلاح حربي، وتدخّل في جرم، ونقل أسلحة وذخائر حربية، وتزوير، وشيك دون رصيد.



8- في بلدة قب الياس، أوقف المدعو: – م. ل. (مواليد عام 1993، فلسطيني)



وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدّرات. ضبط بحوزته كميّة من حشيشة الكيف.



أودع الموقوفون والمضبوطات القطعات المعنيّة، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم، عملًا بإشارة المختص.