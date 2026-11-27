وأكّد عون أنّ سكان الجنوب أعربوا عن تمسّكهم بالدولة وانتمائهم إلى وطنهم وثقتهم بدولتهم، مشدّداً على ضرورة توفير مقوّمات العيش والصمود لهم.

، اعتبر الوزير بلوتنر أنّ إعادة الجنوب مرتبطة بوجود مسار ثابت للاستقرار، مؤكّداً أنّ بلاده ترى في عاملاً توحيدياً لجميع الأطياف وشريكاً مثالياً لتحقيق السلام.

كما أكّد الوزير الألماني أنّ بلاده ستساهم من خلال بعثة الدعم الأوروبية، التي ستشكّل المظلّة القانونية لاستمرار الشراكة اللبنانية – الألمانية، ومواصلة دعم ألمانيا للبحرية اللبنانية.