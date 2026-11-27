الحجار يبحث مع وفد فرنسي تعزيز التعاون ودعم البلديات اللبنانية

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بعد ظهر اليوم وفدا من منطقة "إيل دو فرانس" الفرنسية برئاسة فاليري بيكريس، ضم كبار المسؤولين في المنطقة وعددا من رؤساء بلدياتها ومستشاريهم.



وشكّل اللقاء مناسبة للتداول في العلاقات اللبنانية – الفرنسية، وسبل تعزيز التعاون المشترك، لا سيما على صعيد العمل البلدي والإنمائي، وتبادل الخبرات ودعم قدرات البلديات اللبنانية وتمكينها من الاضطلاع بدورها في التنمية المحلية.



وأعرب الوزير الحجار عن تقديره لمواقف فرنسا الداعمة للبنان، شاكرا وقوفها الدائم إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته، وحرصها على أمنه واستقراره وسيادته، ومثمّنا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.



كما شدّد على أهمية تعزيز الشراكات بين البلديات اللبنانية والفرنسية، وتطوير أطر التعاون، بما يسهم في دعم جهود النهوض والتعافي وتحقيق التنمية المستدامة.

