وبحسب المعلومات، تدرس محكمة التمييز والنيابة العامة العسكرية الطلب، على أن يصدر القرار الرسمي يوم الثلاثاء المقبل، فيما لم يُحسم مصير الطلب حتى الساعة.
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:
أفادت معلومات "الجديد" بأنّ قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان حدّدت الثلاثاء المقبل، الأول من كانون الأول، موعداً لاستجواب ثلاثة قياديين إضافيين في حزب الله، في إطار التحقيقات في ملف الشبان الخمسة الموقوفين في جرود البترون وبشرّي.