وأوضح سلام أن المقترح سيمنح لبنان وقتاً إضافياً للاتفاق على منظومة جديدة في الجنوب، مؤكداً أن أي قوة تُنشر هناك يجب أن تحظى بموافقة مجلس الأمن.
وعن المفاوضات مع إسرائيل، نفى سلام انهيارها، موضحاً أنها عُلّقت بسبب الانتخابات الإسرائيلية وعدم وضوح تركيبة الحكومة المقبلة.
وفي ملف حزب الله، قال سلام إن الحزب بات أكثر اعتماداً على إيران ولا يزال يتلقّى دعماً عسكرياً ومالياً منها، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بأن يكون مستقبل لبنان رهناً برغبات طهران.
وأضاف: "لا نسعى إلى مواجهة مع حزب الله، لكننا لن نرضخ لترهيبه".