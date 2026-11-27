وأوضح سلام أن المقترح سيمنح وقتاً إضافياً للاتفاق على منظومة في الجنوب، مؤكداً أن أي قوة تُنشر هناك يجب أن تحظى بموافقة .

وعن المفاوضات مع ، نفى سلام انهيارها، موضحاً أنها عُلّقت بسبب الانتخابات وعدم وضوح تركيبة الحكومة المقبلة.

وفي ملف ، قال سلام إن الحزب بات أكثر اعتماداً على ولا يزال يتلقّى دعماً عسكرياً ومالياً منها، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بأن يكون مستقبل لبنان رهناً برغبات .

وأضاف: "لا نسعى إلى مواجهة مع حزب الله، لكننا لن نرضخ لترهيبه".