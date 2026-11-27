يرافقه الماليزي في Anwar Udzir، وقائد الجيش الماليزي General Tan Sri Azhan Bin Hj Md Othman، وقائد المسلحة الملكية لسلطنة بروناي Major General Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan .

بعد أداء مراسم التشريفات، وضع قائد قوات الدفاع الماليزية وقائد القوات المسلحة الملكية لسلطنة بروناي إكليلًا من الزهر على نصب الجندي المجهول في باحة وزارة ، بحضور وأركان القيادة، ثم أُقيم عرض عسكري رمزي، ودوّن كل منهما في السجل الذهبي.

خلال اللقاء، جرى التداول في سبل تعزيز التعاون، والدور الإيجابي للوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، إضافةً إلى الأوضاع والتطورات في الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل. كما أشاد أعضاء الوفد الزائر بدور الجيش في الحفاظ على الأمن وصون الاستقرار في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.