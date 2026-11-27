يرافقه السفير الماليزي في لبنان Anwar Udzir، وقائد الجيش الماليزي General Tan Sri Azhan Bin Hj Md Othman، وقائد القوات المسلحة الملكية لسلطنة بروناي Major General Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan .
بعد أداء مراسم التشريفات، وضع قائد قوات الدفاع الماليزية وقائد القوات المسلحة الملكية لسلطنة بروناي إكليلًا من الزهر على نصب الجندي المجهول في باحة وزارة الدفاع الوطني، بحضور قائد الجيش وأركان القيادة، ثم أُقيم عرض عسكري رمزي، ودوّن كل منهما كلمة في السجل الذهبي.
خلال اللقاء، جرى التداول في سبل تعزيز التعاون، والدور الإيجابي للوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، إضافةً إلى الأوضاع والتطورات في الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل. كما أشاد أعضاء الوفد الزائر بدور الجيش في الحفاظ على الأمن وصون الاستقرار في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.