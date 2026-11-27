وكشفت المعلومات أنّ نتائج فحص الخطوط الذي أجرته الأدلة الجنائية، بطلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، أظهرت تطابق خطّ يد الموقوف محمد رشيد مع الكتابات على بعض الأوراق الممزّقة، وتبيّن أنّه هو من دوّن الأسماء وأرقام الهواتف على الأوراق التي ضُبطت في جيبه.
في المقابل، لم تُظهر النتائج أيّ تطابق مع خطوط الموقوفين الأربعة الآخرين أو خطّ بلال الأسعد.
أما العبارات المتعلّقة بالسلاح والقنّاصة، فتبيّن أنّ الخطّ الذي كُتبت به لا يطابق خطّ أيٍّ من الأشخاص الستة الذين شملهم الفحص.
تعبّر وزارة الخارجيّة والمغتربين عن استنكارها لما صدر خلال اللقاء الذي عُقد في بيروت تضامناً مع عدد من علماء مملكة البحرين، من مواقف وعبارات مسيئة إلى مملكة البحرين ومؤسّساتها القضائيّة، وتؤكّد أنّ هذه المواقف لا تعبّر بأيّ شكل من الأشكال عن موقف الدولة اللبنانيّة أو عن سياستها تجاه مملكة البحرين الشقيقة.
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