وكشفت المعلومات أنّ نتائج فحص الخطوط الذي أجرته الأدلة الجنائية، بطلب من لدى القاضي ، أظهرت تطابق خطّ يد الموقوف مع الكتابات على بعض الأوراق الممزّقة، وتبيّن أنّه هو من دوّن الأسماء وأرقام الهواتف على الأوراق التي ضُبطت في جيبه.

في المقابل، لم تُظهر النتائج أيّ تطابق مع خطوط الموقوفين الأربعة الآخرين أو خطّ بلال الأسعد.

أما العبارات المتعلّقة بالسلاح والقنّاصة، فتبيّن أنّ الخطّ الذي كُتبت به لا يطابق خطّ أيٍّ من الأشخاص الستة الذين شملهم الفحص.