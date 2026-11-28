أكاذيب لتبرير استهدافنا.. اتحاد نقابات الصيادين يفند الادعاءات الإسرائيلية

رفض اتحاد نقابات العاملين في تربية وصيد الأسماك "أكاذيب وترويج الادعاءات المفبركة لتوفير غطاء لعدوانه أمام ، وهذه المرة عبر الزعم بأن قوارب الصيد المدنية، ولا سيما في جنوبنا الصابر والصامد، تُستخدم غطاءً لأنشطة استخبارية أو تتعاون مع المقاومة".

وقال: "نرفض هذه الادعاءات جملةً وتفصيلاً، ونؤكد أنها لا تستند إلى أي حقيقة، وتهدف إلى تهيئة الذرائع لاستهداف الصيادين وقواربهم ومصادر رزقهم. وليَعلم أجمع أن ما يحاول تصويره على أنه تهمة هو، بالنسبة إلينا، شرف لا ندّعيه ولا نحتاج إلى ادعائه. فنحن نعتز بمقاومتنا الباسلة، التي لم تطلب يوماً من مجتمع الصيادين أي تدخل أو مساعدة، وهي التي نذرت نفسها للدفاع عن شعبها ووطنها، وكانت ولا تزال أحرص على حماية أهلها وتجنيبهم المخاطر والأذى".



أضاف: "إذ ندعو جميع العاملين في قطاع الصيد البحري والصيادين اللبنانيين إلى إدانة هذه الادعاءات، نطالب والهيئات المعنية بتحمّل مسؤولياتها في حماية الصيادين المدنيين وضمان سلامتهم وحقهم في العمل وكسب الرزق. ونطالب بتحمّل مسؤولياتها الوطنية في حماية الصيادين اللبنانيين، والتحرك العاجل لوقف تهديدات الاحتلال وعدوانه، وضمان الصيادين وصون حقوقهم ومصادر رزقهم، وعدم الاكتفاء بمواقف هشة".



وختم: "الصياد اللبناني ليس هدفاً، وحقه في العمل والحياة لن يسقط بتهديدات الاحتلال".