"إشكال وإطلاق نار ووفاة عسكري".. بيان للجيش

صدر عن البيان الآتي:



بتاريخ ٢٠٢٦/١١/٢٨، حصل إشكال في منطقة - تخلّله إطلاق نار أدى إلى إصابة عسكري، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وما لبث أن فارق الحياة متأثّرًا بجراحه. على أثر ذلك، توجّهت وحدة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال. بعد ذلك، نفّذت عمليات دهم وتمكّنت من توقيف المتورط بالقتل المواطن (خ.ع.) وضبطت السلاح المستخدَم.

تُواصل الوحدة المنتشرة اتخاذ الإجراءات الأمنية في المنطقة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص. وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.