رجي: "للصبر حدود"!

أكد والمغتربين يوسف رجي في حديث الى صحيفة "الراي" الكويتية، أن عاد إلى موقعه الطبيعي في محيطه ، وأن الزيارة تهدف إلى التعبير عن تضامنه الكامل مع الكويت قيادةً وحكومةً وشعباً في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها.

وقال عشية زيارة رسمية إلى الكويت يبدأها يوم الاثنين، أن الكويت "لم تكن يوماً إلا خير داعِم لبلدنا و "عالحِلوة والمُرة"، وكانت دائماً إلى جانبه في أيامه الصعبة".



ولفت إلى أن زيارة رسمية لوزير خارجية لبناني إلى الكويت لم تحصل منذ فترة طويلة، وأن رئيس الجمهورية زارها قبل نحو العام ونصف العام، وهذه الزيارة هي للمتابعة.



وأوضح أن المحادثات ستتناول ترسيخ العلاقات الثنائية، ومعالجة المسائل العالقة، وسبل تشجيع الكويتيين على العودة إلى تجارةً واستثماراً وسياحةً. وطمأن "الأشقاء الكويتيين بأن لبنان يسير الصحيح، وأن تَحَسُّناً كبيراً طرأ على مختلف المستويات، وأن الحكومة عازمة على مواصلة هذا المسار حتى النهاية".



وحمّل رجي النظام الإيراني مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة، معتبراً أن المشكلة ستبقى قائمة ما دام لم يغيّر سلوكه. وأعتبر أن وبعض حلفائه لا يزالون يمسكون بجزء من الدولة العميقة في الجمهورية ، وهذا ما يعوق التقدم.



ورفض التهويل بحرب أهلية، وقال: "حين تقرر الدولة بسط سيادتها وتطبيق سلطة القانون، وتختار بعض التنظيمات أو المجموعات التصدي لها، فنحن لا نكون أمام حرب أهلية، بل أمام مجموعات خارجة عن القانون تتحدى الدولة. والدولة أقوى، ولا شيء أقوى من الشرعية".



ونفى وجود خطر عام على السلم الأهلي أو إمكان انقسام الجيش، لكنه لم يستبعد محاولات لافتعال فتنة أو تنفيذ عمليات لزعزعة الاستقرار.



وفي ملف السلاح، أكد رجي أن الدعم الخارجي للدولة والجيش لم يتراجع، مقراً بأن بعض الجهات بدأت تشعر بتأخر في التنفيذ، وأن المشكلة تكمن في الفجوة الزمنية بين القرار والتنفيذ. وشدد على أن الواقع في لبنان والإقليم لا يحتمل "أي رمادية" ويتطلب تسريعاً في إظهار التزام فعلي بحصر السلاح، لإنقاذ البلد من الانجرار إلى حرب إسناد لإيران.



وأضاف: "لبنان أمام نافذة دعم دولي غير مسبوق، والقطار سيصل إلى محطته النهائية عاجلاً أم آجلاً".



وفي قضية السفير الايراني، شدد رجي على تمسكه بقرار اعتبار السفير الإيراني المعيّن سابقاً شخصاً غير مرغوب فيه، مشدداً على أن بقاءه مرفوض بصورة قاطعة، وأن هذا الموقف متفق عليه بينه وبين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام ولا رجوع عنه. وقال: "لبنان مستعد للبحث في تعيين سفير آخر إذا قدمت طهران مرشحاً، وإنه أدى واجبه كوزارة خارجية، فيما كان على جهات أخرى تنفيذ المغادرة. أما رفع شكوى أو رسالة احتجاج رسمية ضد إيران فيتطلب قراراً على مستوى الحكومة".



وتعليقاً على كلام الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي اعتبر فيه أن لصبر الحزب حدوداً قال رجي: "أريد أن أقول لحزب الله إنه محقّ في أن للصبر حدوداً، فصبر الدولة اللبنانية له حدود، وكذلك صبر الشعب اللبناني"، محذراً من العبث بالأمن، ومشدداً على أن الدولة ستكون بالمرصاد، والشعب لن يسمح لأحد بالمساس بأمنه.



وفي شأن مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، أوضح رجي أن أبلغوا لبنان أنه لن يكون هناك تمديد لها بتفويضها الحالي، مع استعدادهم للبحث في صيغة أخرى. وأكد أن لبنان لا يريد فراغاً أمنياً في الجنوب، ويتمسك بالقرار 1701 بكامل مضمونه، ويرفض قوة متعددة الجنسيات قد تُستخدم ذريعة ضده.



ولفت إلى أنه تتم دراسة مشروع قرار جديد يتخذ من 1701 مرجعية، لكن تفاصيله غير واضحة بعد. وشدد على أن لبنان يرفض أي تواصل مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وأن المسار التفاوضي لا يقتصر على حصر السلاح، بل يشمل أيضاً انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى وإعادة الإعمار.