"إنّ الذي دفع غاليًا من سيادته وأمنه واستقراره على امتداد عقود جرّاء تداعيات الصراع والقضية لا يسعه إلا أن يجدّد تضامنه مع الشعب الفلسطيني وأن يتمسّك بحقوقه الوطنية المشروعة انطلاقًا من إيمانه بعدالة قضيته وحرصه على أن ينال هذا الشعب حقّه في الحرية والكرامة وتقرير المصير بعيدًا عن الحروب والمآسي والتهجير.

إنّ التضامن مع الشعب الفلسطيني لا يقتصر على موقف سياسي أو تعبير وجداني بل هو التزام أخلاقي وإنساني وقانوني بالوقوف إلى جانب حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام .

وإنّ ما عاناه ولا يزال يعانيه الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير ودمار وحصار وما يتعرّض له من انتهاكات لحقوقه الأساسية يفرض على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته والعمل الجادّ لوضع حدّ لهذه المأساة، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وإعادة ما دمّرته الحرب.

ويؤكّد لبنان في هذه المناسبة تمسّكه بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ورفضه لكلّ أشكال التهجير والتوطين انطلاقًا من ثوابته الوطنية وحرصه على حقّ في العودة إلى أرضهم وفقًا للقرار الدولي 194.

إنّ القضية الفلسطينية ليست قضية شعب يبحث عن أرضه وحقوقه فحسب بل هي أيضًا قضية عدالة وكرامة إنسانية واختبار لمدى التزام المجتمع الدولي بالقيم والمبادئ التي قام عليها النظام الدولي.

وفي هذا نجدّد تضامن لبنان شعبًا ودولةً مع الشعب الفلسطيني وتأكيدنا أن لا سلام حقيقيًّا ولا استقرار دائمًا في المنطقة من دون إنصافه وصون حقوقه الوطنية المشروعة".