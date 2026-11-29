دعت الهيئة اللبنانية للعقارات (LAP) المواطنين والمالكين والمستأجرين إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الأبنية وتفادي الأضرار الناجمة عن تسرّب المياه والإهمال وضعف الصيانة، مع حلول فصل الشتاء واشتداد الأمطار والعواصف.



وشدّدت الهيئة، في بيان، على ضرورة تفقّد الأسطح والشرفات، وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار، ومعالجة تسرّب المياه والرطوبة في الجدران والأسقف، ومراقبة ظهور أي تشققات جديدة أو تساقط أجزاء من الإسمنت والواجهات.



ودعت إلى إجراء كشف وقائي على الأبنية القديمة والتراثية، خصوصًا تلك التي تعاني من تصدّعات أو إهمال، وعدم الاقتراب من الأجزاء المتضرّرة، وإبلاغ البلديات والجهات المختصة فور ملاحظة أي خطر يهدّد السلامة العامة.