رجّي يتصل بنظيره البحريني على خلفية المؤتمر العلمائي
أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني تناول تداعيات انعقاد المؤتمر العلمائي في بيروت.
وجدّد الوزير رجّي لنظيره استنكار لبنان الشديد للإساءات التي صدرت خلال المؤتمر بحقّ مملكة البحرين ومؤسّساتها القضائيّة مؤكّداً رفض الدولة اللبنانيّة المطلق لهذه المواقف وعدم قبولها بأن يكون لبنان منطلقاً للإساءة إلى البحرين أو التدخّل في شؤونها الداخليّة.
وشدّد على أنّ هذه المواقف تتناقض مع موقف الدولة اللبنانيّة وحرصها على صون علاقاتها الأخويّة مع المملكة مؤكّداً أنّ الحكومة اللبنانيّة تتابع الملفّ تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات اللازمة.