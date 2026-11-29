صدر عـن المديريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
دعت الهيئة اللبنانية للعقارات (LAP) المواطنين والمالكين والمستأجرين إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الأبنية وتفادي الأضرار الناجمة عن تسرّب المياه والإهمال وضعف الصيانة، مع حلول فصل الشتاء واشتداد الأمطار والعواصف.وشدّدت الهيئة، في بيان، على ضرورة تفقّد الأسطح والشرفات، وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار، ومعالجة تسرّب المياه والرطوبة في الجدران والأسقف، ومراقبة ظهور أي تشققات جديدة أو تساقط أجزاء من الإسمنت والواجهات.ودعت إلى إجراء كشف وقائي على الأبنية القديمة والتراثية، خصوصًا تلك التي تعاني من تصدّعات أو إهمال، وعدم الاقتراب من الأجزاء المتضرّرة، وإبلاغ البلديات والجهات المختصة فور ملاحظة أي خطر يهدّد السلامة العامة.
أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني تناول تداعيات انعقاد المؤتمر العلمائي في بيروت.وجدّد الوزير رجّي لنظيره استنكار لبنان الشديد للإساءات التي صدرت خلال المؤتمر بحقّ مملكة البحرين ومؤسّساتها القضائيّة مؤكّداً رفض الدولة اللبنانيّة المطلق لهذه المواقف وعدم قبولها بأن يكون لبنان منطلقاً للإساءة إلى البحرين أو التدخّل في شؤونها الداخليّة. وشدّد على أنّ هذه المواقف تتناقض مع موقف الدولة اللبنانيّة وحرصها على صون علاقاتها الأخويّة مع المملكة مؤكّداً أنّ الحكومة اللبنانيّة تتابع الملفّ تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات اللازمة.