كاتب مسلسل "ابتسم ايها الجنرال" بوضع صحي حرج

وفي التفاصيل، أصيب الكاتب السوري بمرض سرطان الرئة من الدرجة الرابعة، وهو يرقد في المستشفى منذ ما يقارب الشهر حيث كانت حالته الصحية مستقرة، الا انها تدهورت بشكل كبير خلال الساعات الماضية ووصفت بـ الحرجة".الجدير ذكره أن سامر رضوان قدم مجموعة من الأعمال المثيرة للجدل، آخرها مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، ويروي قصة عائلة حاكمة لدولة عربية افتراضية اسمها "دولة الفرات" نسبة إلى حاكمها الرئيس "فرات"، حيثث تفرض هذه العائلة سيطرتها وجبروتها على الدولة مقدمة مصلحتها على مصالح الشعب.