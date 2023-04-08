طوني عيسى يفاجئ كاريس بشار: أنتِ مجرمة!

عبر الممثل اللبناني طوني عيسى، عن إعجابه الشديد بأداء الممثلة السورية كاريس بشار في مسلسل "النار بالنار" الذي يُعرض في شهر رمضان المبارك، ويشارك فيه طوني الى جانب نخبة من نجوم الفن والتمثيل بين لبنان وسوريا، ابرزهم عابد فهد وجورد خباز وزينة مكي وغيرهم.

