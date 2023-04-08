طوني عيسى يفاجئ كاريس بشار: أنتِ مجرمة!
عبر الممثل اللبناني طوني عيسى، عن إعجابه الشديد بأداء الممثلة السورية كاريس بشار في مسلسل "النار بالنار" الذي يُعرض في شهر رمضان المبارك، ويشارك فيه طوني الى جانب نخبة من نجوم الفن والتمثيل بين لبنان وسوريا، ابرزهم عابد فهد وجورد خباز وزينة مكي وغيرهم.
وقد نشر طوني تغريدة على حسابه عبر تويتر، توجه فيها لـ كاريس بشار، إذ قال: "كم أنتِ عظيمة ومجرمة تمثيل".
من جهتها، أعادت كاريس نشر التغريدة على حسابها عبر تويتر، وعلت عليها بالقول: "يا حبيبي ياطوني شكراً كتير كتير".