أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

الشرق الأوسط و العالم

"مستعدون للمواجهة".. رسالة عراقجي الحاسمة لترامب!

2026-09-27 | 11:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;مستعدون للمواجهة&quot;.. رسالة عراقجي الحاسمة لترامب!
"مستعدون للمواجهة".. رسالة عراقجي الحاسمة لترامب!

​أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده مستعدة بالكامل لاحتمال استئناف الحرب مع الولايات المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن طهران لم تغلق باب الدبلوماسية بعد.

وقال عراقجي في مقابلة متلفزة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، إن طهران مستعدة لمواجهة أي عمل عسكري جديد بحزم، مشيراً إلى أن الخيار يبقى بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين التصعيد أو التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

وحول المقترح الإيراني المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية في غضون سبعة أيام، والذي نُقل إلى واشنطن عبر وساطة قطرية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح عراقجي أن طهران لم تتلقَ حتى الآن أي رد رسمي بالرفض عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة، رغم التصريحات العلنية التي أطلقها ترامب برفضه للعرض.

وشدد عراقجي على أن بلاده مستعدة لإعادة فتح المضيق ضمن اتفاق ينهي الصراع، مقابل الإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة والسماح لها ببيع النفط، لافتاً إلى أن هذه الشروط طُرحت سابقاً، وأن الاستمرار في المحاولات الدبلوماسية يهدف لعدم تفويت أي فرصة للسلام.

مقالات ذات صلة
"مستعدون للمواجهة".. رسالة عراقجي الحاسمة لترامب!

الشرق الأوسط و العالم

ترامب

عراقجي

لبنان

حزب الله

السيد حسن نصرالله

إيران

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفود إلى مختلف أنحاء العالم.. لـ عزل ايران!
القوات المسلحة الإيرانية: لن يتمكن الأميركيون أبدا من التدخل بإدارة مضيق هرمز وإذا تدخلوا فسيواجهون ضرباتنا

اقرأ ايضا في الشرق الأوسط و العالم

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026