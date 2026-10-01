"روبيو طرد الوفد الايراني".. كيف علّقت ايران؟

نفت بعثة لدى أن تكون طلبت من الوفد مغادرة نيويورك، مؤكدة أن الوفد برئاسة عباس عراقجي غادر مساء الاثنين وفق موعد كان محدداً مسبقاً.

وقالت البعثة، في بيان نقلته وكالة "إرنا" :"إن أبلغت بموعد المغادرة في 17 أيلول، قبل وصول الوفد إلى للمشاركة في أعمال الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة".



واتهمت البعثة الأميركية، التي قالت إنها "لم تحقق أي إنجاز"، باللجوء إلى نشر " لا أساس لها ولا قيمة".



وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مصدر أن " طلبت من الوفد مغادرة نيويورك"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن "عراقجي كان مقررا أصلاً أن يغادر المدينة مساء الاثنين متوجها إلى ".