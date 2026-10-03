رحلة "فلاي دبي".. تفاصيل جديدة من داخل قمرة القيادة!

وأضاف أن "المساعد باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدماً فأس ، وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة"، وفق ما أوردت "وام".ولفت إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية، على أن تُعلن النتائج النهائية فور استكمال الإجراءات اللازمة".