بـ "مفاجآت جديدة".. قاليباف وعراقجي يتوعّدان!

وأكد أن بلاده جاهزة لتوجيه ردّ أكثر تدميرًا على أي اعتداء عسكري، معربًا عن أمله في أن تتحرك الولايات المتحدة
في مسار الحكمة
والمنطق، وقال: "إذا اتجهت نحو العمل العسكري فنحن مستعدون".
من جهته
، قال رئيس البرلمان الإيراني
محمد باقر قاليباف، خلال جلسة علنية للبرلمان، إن "الأميركيين
قدّموا أخيرًا مقترحات عبر وسيط، رغم أنهم يقولون شيئًا آخر في وسائل الإعلام
، مشددًا على أن مضيق هرمز لن يُفتح ما لم تتحقق الشروط الإيرانية
السبعة وفق تفاهم إسلام آباد".
وأضاف أن "إيران
لا تضبط سياساتها وأمنها القومي بناءً على التصريحات والمنشورات اليومية للمسؤولين الأميركيين، بل تعتمد سلوكهم وأفعالهم الفعلية أساسًا لقراراتها".
وأكد قاليباف أن بلاده، انطلاقًا من استراتيجية الحزم والعقلانية، تقاتل وتتفاوض في آنٍ واحد، وأنها حاضرة بكل قوتها في الميدان العسكري وستواجه خصومها بمفاجآت جديدة
، وتستخدم الدبلوماسية لترسيخ تفوقها العسكري وفرض حقوق الشعب الإيراني، معتبرًا أن «المنتصر في المفاوضات هو من استعد للحرب».