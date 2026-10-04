وسائل إعلام ايرانية: استقالة وزير النفط الإيراني

معلومات الجديد: الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية بالمادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف أثار استغراب أوساط حكومية باعتبار أن الاعتراض يتصل بجانب تقني من القانون ولا يتعلق بدستوريته