الذهب يُحلّق.. والنفط؟

وزاد في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4158.17 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0150 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم الأول 0.6 بالمئة إلى 4186.40 دولارا.من جهة ثانية، تراجعت أسعار ، إذ أضاف ارتفاع صادرات الخام من والسحب من مخزونات النفط لدى دول مجموعة السبع إلى الإمدادات، مما عوض المخاوف من مزيد من الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية في .وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا بما يعادل 0.65 بالمئة، إلى 101.59 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0240 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب الوسيط الأميركي 90.12 دولارا للبرميل، متراجعا 95 سنتا أو 1.03 بالمئة.