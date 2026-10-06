"عقيدة الضاحية والقوة المفرطة".. منافس نتنياهو في الانتخابات | شاهد الفيديو

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إدارة معلومات الطاقة الأميركية: اضطرابات الشرق الأوسط تساهم في انخفاض المخزونات العالمية وارتفاع أسعار النفط
إدارة معلومات الطاقة الأميركية: اضطرابات الشرق الأوسط تساهم في انخفاض المخزونات العالمية وارتفاع أسعار النفط
إدارة معلومات الطاقة الأميركية: تحسن حركة العبور من مضيق هرمز يدعم تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط
إدارة معلومات الطاقة الأميركية: تحسن حركة العبور من مضيق هرمز يدعم تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط
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