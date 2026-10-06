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ترامب: المشكلة الكبرى بشأن إيران هي أنه لا أحد يعلم من يقود البلاد
2026-10-06 | 16:32
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ترامب: المشكلة الكبرى بشأن إيران هي أنه لا أحد يعلم من يقود البلاد
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