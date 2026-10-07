هرمز والنووي الإيراني.. روبيو يرسم حدود واشنطن في المنطقة

وأضاف أن لن تحصل أبداً على برنامج نووي، وأنها تحاول إخراج الأميركية من المنطقة، وهو ما لن يقبله الرئيس الأميركي .وأكد روبيو أن مفتوح، وأن كميات التي تخرج عبره حالياً تماثل تماماً الكميات التي كانت تخرج قبل إغلاقه.