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الشرق الأوسط و العالم

هرمز والنووي الإيراني.. روبيو يرسم حدود واشنطن في المنطقة

2026-10-07 | 05:59
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هرمز والنووي الإيراني.. روبيو يرسم حدود واشنطن في المنطقة
هرمز والنووي الإيراني.. روبيو يرسم حدود واشنطن في المنطقة

أكد وزير الخارجية الأميركي ​ماركو روبيو​، إن الولايات المتحدة لا يمكنها قبول تحكم دولة واحدة في مسار بحري مهم، مؤكداً ضرورة وجود مسارات ومصادر متنوعة لإمدادات الطاقة.

وأضاف أن إيران لن تحصل أبداً على برنامج نووي، وأنها تحاول إخراج القوات الأميركية من المنطقة، وهو ما لن يقبله الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد روبيو أن مضيق هرمز مفتوح، وأن كميات النفط التي تخرج عبره حالياً تماثل تماماً الكميات التي كانت تخرج قبل إغلاقه.
 
هرمز والنووي الإيراني.. روبيو يرسم حدود واشنطن في المنطقة

الشرق الأوسط و العالم

أميركا

إيران

نووي

هرمز

روبيو

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