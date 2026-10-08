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التحالف: اعترضنا ودمرنا صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض
2026-10-08 | 08:20
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التحالف: اعترضنا ودمرنا صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض
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