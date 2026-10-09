تصريحات ترامب تهزّ أسواق النفط.. كم بلغت الأسعار؟

تراجعت أسعار الجمعة مع انحسار المخاوف إزاء إمدادات إلى حد ما، بعد أن قال الرئيس ​الأميركي إن بلاده لن تهاجم قبل الانتخابات ‌الأميركية المقررة الشهر المقبل، في ظل محادثات بناءة لإنهاء حربهما التي تسببت في اضطراب السوق