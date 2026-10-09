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تصريحات ترامب تهزّ أسواق النفط.. كم بلغت الأسعار؟
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تصريحات ترامب تهزّ أسواق النفط.. كم بلغت الأسعار؟
تراجعت أسعار
النفط
اليوم
الجمعة مع انحسار المخاوف إزاء إمدادات
الشرق الأوسط
إلى حد ما، بعد أن قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إن بلاده لن تهاجم
إيران
قبل الانتخابات الأميركية المقررة الشهر المقبل، في ظل محادثات بناءة لإنهاء حربهما التي تسببت في اضطراب السوق
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 103.53 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0220 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط 52 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 90.97 دولارا.
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