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الشرق الأوسط و العالم

روبيو: الرئيس ترامب لن يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بأن تلاحق المواطنين الأميركيين

2026-10-09 | 10:38
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روبيو: الرئيس ترامب لن يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بأن تلاحق المواطنين الأميركيين
روبيو: الرئيس ترامب لن يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بأن تلاحق المواطنين الأميركيين
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روبيو: الرئيس ترامب لن يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بأن تلاحق المواطنين الأميركيين

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نالت نوبل للسلام وأهدت جائزتها للناجين من الجرائم الدولية.. من هي نافانيثيم بيلاي؟ (صور)
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11:54

نالت نوبل للسلام وأهدت جائزتها للناجين من الجرائم الدولية.. من هي نافانيثيم بيلاي؟ (صور)

مُنحت جائزة نوبل للسلام الجمعة للقاضية الجنوب إفريقية نافانيثيم "نافي" بيلاي (85 عاما)، رئيسة لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، في حين اعتبرت إسرائيل أنّ منحها الجائزة يضفي الشرعية على "الكراهية والتحيز المناهضين للدولة العبرية".

وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إكس "إن منح بيلاي جائزة نوبل للسلام لا يمثل تكريما للعدالة، بل يعدّ توظيفا مشوها للجائزة لإضفاء الشرعية على الكراهية والتحيز المناهضين لإسرائيل".

كذلك، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشدة بيلاي، واصفا إياها بأنها "متعصبة" تعمل على "شيطنة اليهود".

11:54

نالت نوبل للسلام وأهدت جائزتها للناجين من الجرائم الدولية.. من هي نافانيثيم بيلاي؟ (صور)

مُنحت جائزة نوبل للسلام الجمعة للقاضية الجنوب إفريقية نافانيثيم "نافي" بيلاي (85 عاما)، رئيسة لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، في حين اعتبرت إسرائيل أنّ منحها الجائزة يضفي الشرعية على "الكراهية والتحيز المناهضين للدولة العبرية".

وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إكس "إن منح بيلاي جائزة نوبل للسلام لا يمثل تكريما للعدالة، بل يعدّ توظيفا مشوها للجائزة لإضفاء الشرعية على الكراهية والتحيز المناهضين لإسرائيل".

كذلك، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشدة بيلاي، واصفا إياها بأنها "متعصبة" تعمل على "شيطنة اليهود".

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