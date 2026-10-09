نتنياهو: أشيد بالرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو لقرارهما الحاسم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

مُنحت جائزة نوبل للسلام الجمعة للقاضية الجنوب إفريقية نافانيثيم "نافي" بيلاي (85 عاما)، رئيسة لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، في حين اعتبرت إسرائيل أنّ منحها الجائزة يضفي الشرعية على "الكراهية والتحيز المناهضين للدولة العبرية".



وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إكس "إن منح بيلاي جائزة نوبل للسلام لا يمثل تكريما للعدالة، بل يعدّ توظيفا مشوها للجائزة لإضفاء الشرعية على الكراهية والتحيز المناهضين لإسرائيل".



كذلك، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشدة بيلاي، واصفا إياها بأنها "متعصبة" تعمل على "شيطنة اليهود".

