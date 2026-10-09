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ترامب: إيران لم يعد لديها جيش أو قوات بحرية أو جوية أو أنظمة دفاع مضادة للطائرات
2026-10-09 | 11:43
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ترامب: إيران لم يعد لديها جيش أو قوات بحرية أو جوية أو أنظمة دفاع مضادة للطائرات
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